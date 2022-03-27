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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات ودبابات وأسلحة مضادة للسفن.. رئيس أوكرانيا يطلب مزيداً من المساعدات العسكرية

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على الشركاء تكثيف المساعدة لأوكرانيا لأن أمن أوكرانيا من أمنهم.

وأضاف زيلينسكي أن "ثمن أمن أوكرانيا ما يمتلكه شركاؤنا من طائرات ودبابات وأسلحة مضادة للسفن".

وتابع:"رفع الحصار عن ماريوبول مستحيل بدون عدد كاف من الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات".

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وواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "القوات الروسية تتعمد قتل المدنيين وتدمير الأحياء واستهداف الملاجئ والمستشفيات والمدارس والجامعات".

وأكمل أن "أوكرانيا متحدة في رغبتها للعيش بحرية واستقلالية".

وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله بسبب عدم حصول أوكرانيا على مقاتلات "ميج 29" البولندية.

أوكرانيا مساعدات زيلينسكي ماريوبول روسيا

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