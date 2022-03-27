طائرات ودبابات وأسلحة مضادة للسفن.. رئيس أوكرانيا يطلب مزيداً من المساعدات العسكرية

الأحد 27/مارس/2022 - 12:47 ص 3/27/2022 12:47:19 AM

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على الشركاء تكثيف المساعدة لأوكرانيا لأن أمن أوكرانيا من أمنهم.

وأضاف زيلينسكي أن "ثمن أمن أوكرانيا ما يمتلكه شركاؤنا من طائرات ودبابات وأسلحة مضادة للسفن".

وتابع:"رفع الحصار عن ماريوبول مستحيل بدون عدد كاف من الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات".

وواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "القوات الروسية تتعمد قتل المدنيين وتدمير الأحياء واستهداف الملاجئ والمستشفيات والمدارس والجامعات".

وأكمل أن "أوكرانيا متحدة في رغبتها للعيش بحرية واستقلالية".

وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله بسبب عدم حصول أوكرانيا على مقاتلات "ميج 29" البولندية.