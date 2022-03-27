سمير فرج : روسيا لديها رؤوس نووية أكثر من أمريكا..فيديو

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ، إن أسلحة التدمير الشامل تتكون من 3 أقسام ومنها السلاح النووي من المستحيل استخدامه في أي حرب والسلاح الكيماوي والسلاح البيولوجي وعبارة عن الجمرة الخبيثة وهذا أيضا لا يمكن استخدامه .

وأضاف سمير فرج خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن روسيا لديها رؤوس نووية اكثر من أمريكا ، لافتا إلي أن الروس وقت الاتحاد السوفيتي كان لديهم إصرار علي التفوق علي أمريكا .

وأوضح سمير فرج ، أن المانيا وإيطاليا واليابان لا يوجد لديهم سلاح نووي لانهم كانوا المحور في الحرب العالمية الثانية ، مؤكدا انه يسمح باستخدام السلاح النووي للدول المجاورة للدول التي تمتلكه .