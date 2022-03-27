تفاصيل نجاة وزير الداخلية التونسي من محاولة اغتيال

كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس مساء أمس السبت، عن نجاة وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين من محاولة اغتيال، بحسب ما جاء في بيان المتحدث باسم الإدارة حسام الدين الجبايلي.

وقال الجبايلي في مؤتمر صحفي إن التحقيقات بشأن العملية الإرهابية أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كان على علاقة مع مجموعتين بمدنين وسوسة.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن العملية الإرهابية كانت تمهد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر.

وأضاف أنه تم إيقاف عنصر بسوسة كان على علاقة بهذه العملية.

كما أشار إلى أنه تم اعتقال فتاة في مطار تونس قرطاج الدولي منذ عام ونصف، كان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.