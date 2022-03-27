روسيا: بولندا لاتزال تريد إرسال قوات حفظ سلام تابعة لـ الناتو إلى أوكرانيا

قال السفير الروسي في بولندا، سيرجي أندرييف، إن وارسو لم تتراجع بشكل كامل عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى أوكرانيا، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

وقال أندرييف: “فيما يتعلق بالفكرة الفعلية لعملية حفظ السلام، يبدو أن كل شيء قد تم ذكره بوضوح، فقد قال الأمريكيون إنهم لن يرسلوا قواتهم. وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج إنه لم يتم النظر في مثل هذه العملية”.

وأضاف أن “المسؤولين البولنديين يقولون إنهم لن يتخلوا عن هذه الفكرة، وسوف يفكرون ويلاحظون”.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا.

وقالت الحكومة الألمانية إنها تعارض إرسال أي مهام للناتو إلى أوكرانيا لأن هذا “خط أحمر”.