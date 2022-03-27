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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة كفر الشيخ تنظم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي.. مايو المقبل

صدى البلد

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي وذلك بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" ومعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة طلاب وطالبات من كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

ويهدف المنتدى إلى توفير حلول ذكية لخدمة المجتمع في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والمدن الذكية، وزيادة الوعي بتقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي عن طريق دعم بناء القدرات المحلية في هذا المجال في كثير من التطبيقات.

كما يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجالات نظم المعلومات الذكية بالجامعات لإنتاج تطبيقات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع عن طريق تبادل الخبرات والتجارب وإقامة مشاريع تقنية مشتركة بين الجامعات المصرية من خلال تطوير تطبيقات عملية لخدمة قطاع الصناعة.
 

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