حفل رضا البحراوى كامل العدد بـ مسرح الزمالك .. صور

أحيا المطرب الشعبى رضا البحراوي ،مساء أمس حفلا في مسرح الزمالكضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي وسط حضور كامل العدد.

وقدم رضا البحراوى مجموعة من أبرز أغانيه :" سمعت كلامكم عنى ، أنتو مين ،١٠٠وش ولون".

ويضم أسبوع الزمالك للموسيقى ١٤ فرقة موسيقية مختلفة تجمع بين الموسيقى الشعبية وموسيقى الأندرجراوند على مدار ٧ أيام متتالية .

الفرق الموسيقية المشاركة فى أسبوع الزمالك للموسيقى

وسط البلد

هوس

الوايلى

رضا البحراوى

دى چى توتى

جاوى

مشوار

أبو سهر

هاى دام

مزيك

أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى

تأتى أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى ١٠٠ جنيه للحفلة الواحدة .

و١٠٠٠ جنيه لجميع حفلات الأسبوع.

و٣٠٠٠ جنيه لجميع حفلات الأسبوع "فئة VIP”.

ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك أن فكرة المهرجان الأسبوعي يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.

15695722-3548-4701-9C7E-DE45B9324162

639B243D-B31C-453B-8D5D-23091747766F