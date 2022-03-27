الإسكان توضح طريقة التقديم لحجز وحدات سكنية في مشروع «جنة»

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، عمرو خطاب، إن التقديم لحجز وحدات سكنية فى مشروع "جنة"، إلكترونيا بدأ اليوم، لافتاً إلى أن خطوات التسجيل سهلة وهي عبارة عن خطوتين فقط.

وأضاف “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه فى حالة وجود أى مشكلة فى التسجيل يمكن التواصل مع الوزارة عن طريق موقعها الإلكترونى أو الاتصال .

وتابع: “المشروع المطروح فى الإعلام 7 آلاف وحدة، ولكن بعدما شاهدنا عدداً كبيراً متقدماً للحجز، زدنا عدد الوحدات إلى 18 ألف وحدة، واليوم مشروع جنة به 6155 وحدة للحجز”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع "جنة" يقع فى مدينة الشروق والمنيا الجديدة والعبور و6 أكتوبر، والمساحات تبدأ من 100 إلى 151 مترا، مؤكداً أنها وحدات كاملة الاستلام والتشطيب.