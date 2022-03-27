عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطى أحمد حسن.. كرستيانو رونالدو يقترب من لقب "عميد لاعبي العالم"

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب بلاده، في الفوز على منتخب تركيا بثلاثية ليتأهل إلى نهائي ملحق تصفيات كاس العالم بقطر ٢٠٢٢.

 

وشارك نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال، أمام تركيا في مباراته الـ185 مع منتخب بلاده.

 

ونجح صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب بلاده، في تجاوز رقم أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطنى صاحب الـ184 مباراة بقميص الفراعنة الكبار.

 

ويقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من كسر رقم بدر المطوع نجم منتخب الكويت ثم تجاوز الماليزي شهر تشين آن ليصبح عميد لاعبي العالم.

 

ويعتبر سه تشين آن اللاعب الماليزي عميد لاعبي العالم الذى خاض 195 مباراة.

 

ويأتي في المركز الثاني بدر المطوع  نجم منتخب الكويت الذى شارك في 190 مباراة.

 

وتأهل المنتخب البرتغالي الى نهائي الملحق المؤهل الى كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " الدراجاو ".

وسجل المنتخب البرتغالي هدف التقدم عن طريق أوتافيو في الدقيقة 15 مستغلاً تسديدة من سيلفا ارتطمت في القائم قبل أن يتابعها في الشباك.

وفي الدقيقة 42 سجل دييجو جوتا هدف ثاني لصالح المنتخب البرتغالي بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها جوتا برأسية في الشباك ببراعة.

وفي الدقيقة 65 سجل بوراك يلماز هدف تقليص الفارق لصالح تركيا، قبل أن يهدر يلماز ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وسجل المنتخب البرتغالي هدف ثالث عن طريق ماتيوس نونيز في الدقيقة 90+4.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي في النهائي منتخب مقدونيا الشمالية للوصول لكأس العالم بقطر 2022.

رونالدو كأس العالم أحمد حسن بدر المطوع منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

بعد وفاة رجائي عطية.. اجتماع عاجل لتحديد موعد انتخابات نقيب المحامين

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

البنك المركزي: 671.02 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في نوفمبر 2021

موجة حارة بعد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء البرد نهائياً

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

ترشيحاتنا

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

وزير التعليم: جدول بروفة امتحانات الثانوية العامة يجري إعداده.. ويشمل 3 مواد

بسبب الفساد.. فضيحة مدوية في الجيش الروسي

بشرة خير.. هدف في الدقيقة الرابعة صعد بمصر إلى مونديال 90| نوستالجيا

علي جمعة: الهجر والخصام بدعة شركية فتجاوزوا عنها قبل رمضان

“رمضان كريم” شوادر للسلع بتخفيضات 30% في 8 مناطق بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

فيديو

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ