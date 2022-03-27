تخطى أحمد حسن.. كرستيانو رونالدو يقترب من لقب "عميد لاعبي العالم"

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب بلاده، في الفوز على منتخب تركيا بثلاثية ليتأهل إلى نهائي ملحق تصفيات كاس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وشارك نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال، أمام تركيا في مباراته الـ185 مع منتخب بلاده.

ونجح صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب بلاده، في تجاوز رقم أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطنى صاحب الـ184 مباراة بقميص الفراعنة الكبار.

ويقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من كسر رقم بدر المطوع نجم منتخب الكويت ثم تجاوز الماليزي شهر تشين آن ليصبح عميد لاعبي العالم.

ويعتبر سه تشين آن اللاعب الماليزي عميد لاعبي العالم الذى خاض 195 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني بدر المطوع نجم منتخب الكويت الذى شارك في 190 مباراة.

وتأهل المنتخب البرتغالي الى نهائي الملحق المؤهل الى كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " الدراجاو ".

وسجل المنتخب البرتغالي هدف التقدم عن طريق أوتافيو في الدقيقة 15 مستغلاً تسديدة من سيلفا ارتطمت في القائم قبل أن يتابعها في الشباك.

وفي الدقيقة 42 سجل دييجو جوتا هدف ثاني لصالح المنتخب البرتغالي بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها جوتا برأسية في الشباك ببراعة.

وفي الدقيقة 65 سجل بوراك يلماز هدف تقليص الفارق لصالح تركيا، قبل أن يهدر يلماز ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وسجل المنتخب البرتغالي هدف ثالث عن طريق ماتيوس نونيز في الدقيقة 90+4.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي في النهائي منتخب مقدونيا الشمالية للوصول لكأس العالم بقطر 2022.