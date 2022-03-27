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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق إشارة بدء حملة تطعيم نصف مليون طفل.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ



أطلق اللواء جمال نورا لدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ والدكتور محمد خيري، مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومحمد أمين، مشرف الوزارة.

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قال  اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين أكثر من نصف مليون طفل، وضمانا تطعيم كل الأطفال تم الاستعانة بفرق ثابة بالمراكز الطبية ومحطات القطار، وأخرى متحركة تجوب الشوارع من شقة لشقة، عددها 1813 فرقة، وتستمر حتى 27 مارس الجاري.
وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تسخير جميع الجهود لصالح الحملة وتذليل جميع الصعوبات حتى يصل التطعيم لمستحقيه من الفئة العمرية المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة عامة وزارة الصحة المصرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأيام الماضية، لتوعية المواطنين بأهمية تطعيم الأطفال، مناشداً جميع المواطنين بالتعاون مع الفرق المتحركة في حملة التطعيم من شقة لشقة لتسهيل خط سير الفريق أثناء الحملة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المستهدف من  الحملة 541543 طفلاً،  ويشارك في الحملة 1813 فريقاً طبياً مدرباً، وتم تحديد فرق ثابتة، وفرق متحركة تجوب الشوارع، ومن شقة لشقة ضماناً لوصول الطعم لكل طفل دون الخمس سنوات سواء كان مصرياً أو من غير مصري الذين يعيشون على أرض مصر.

وأضاف الدكتور محمد خيري، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملة تستهدف أطفال البدو الرحل والعرب القاطنين في الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم حصر أعداد الأطفال، لتطعيمهم.

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