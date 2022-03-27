بشرة خير.. هدف في الدقيقة الرابعة صعد بمصر إلى مونديال 90| نوستالجيا

يلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال بعد غد الثلاثاء فى مباراة الإياب بالدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وتغلب منتخب الفراعنة الكبا،ر على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات المونديال في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد القاهرة.

وقطع منتخب مصر، خطوة كبيرة نحو حلم الصعود إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السنغال، بعد غد الثلاثاء، على ملعب ديامينياديو الأوليمبي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.

وتقام جميع مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل.

جاء هدف منتخب مصر من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ ساليو سيسه، مدافع أسود التيرانجا، وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

هدف منتخب مصر الوطنى فى شباك السنغال في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات المونديال، جاء علي غرار الهدف الذي أحرزه حسام حسن فى الجزائر عام 1989.

وخطف حسام حسن، بطاقة تأهل إلى نهائيات كأس العالم عام ١٩٩٠ الذى أقيم في ايطاليا.

وتأهل الفراعنة الكبار للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى في يوم 17 نوفمبر عام 1989 بعدما أحرز حسام حسن هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وكان المنتخب المصرى تعادل فى لقاء الذهاب الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، لكن استطاع المنتخب المصرى الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر الذى كان بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.

وجاءت مواعيد مباريات إياب الدور الحاسم لتصفيات المونديال على النحو التالي:

السنغال - مصر، السابعة مساءً، على ملعب ديامنيدو.

نيجيريا - غانا، السابعة مساءً، على ملعب أبوجا.

الجزائر - الكاميرون، التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مصطفى تشاكر.

تونس - مالي، التاسعة والنصف مساءً، على الملعب الأولمبي.

المغرب - الكونغو - التاسعة والنصف مساءً، على ملعب محمد الخامس.