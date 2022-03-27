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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة ناعيا رجائي عطية: "قامة وطنية وفقيه قانوني كبير"

الكبير الأستاذ رجائي
الكبير الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين

نعى الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو كبار هيئة العلماء، رجائي عطية نقيب المحامين، الذى وافته المنية أمس. 

 

وقال “جمعة”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ }، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي القامة الوطنية والفقيه القانوني الكبير الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين.  داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسوان".

 

وتتلقى أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، العزاء مساء غدا الإثنين بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

 

وشيع أمس، جثمان رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب انتهاء صلاة العصر، بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين العامة والفرعيات، وتحرك الجثمان إلى النقابة العامة، ثم توجه بعدها للدفن بمقابر الأسرة في أكتوبر.


وتوفى ، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

 

وتقدم العديد من المحامين ومسئولى الدولة والشخصيات العامة بخالص العزاء للراحل.

علي جمعة الأستاذ رجائي عطية

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