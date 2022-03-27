الرئيس الفرنسي يحذر من التصعيد بعد وصف بوتين بـ "الجزار"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من التصعيد بعد التصريحات التي أدلى بها نظيره الأمريكي جو بايدن ضد نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، إذ وصفه بـ"الجزار".

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ماكرون، اليوم الأحد، إنه "لن يستخدم مصطلحات جو بايدن الذي وصف فيها بوتين بـ "الجزار"، مؤكدًا أنه لا داعي لخلق "تصعيد بالقول والفعل"، فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا أو بعد غد لتنظيم عملية إجلاء من مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا بأسرع وقت.

زلات بايدن

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، وذلك بعد سماعه شهادات عدد من اللاجئين الأوكران المتواجدين في بولندا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن بوتين "جزار"، وإنه غير متأكد ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، كرر الرئيس الأمريكي وصفه لبوتين بأنه "مجرم حرب" ويستوفي جميع شروط هذا الوصف.

وقال بايدن على هامش لقائه بالرئيس البولندي أندريه دودا "نرى الجرائم التي يقودها مجرم حرب في أوكرانيا".

وأضاف أن "ما فعلته روسيا في أوكرانيا من تدمير ليس "فيلم خيال علمي إنه حقيقة"، مؤكدا أنه على المجتمع الإنساني أن يلعب دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين.

كما دعا بايدن، إلى تغيير النظام الروسي، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو.

وقال "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل في السلطة"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسي في روسيا، ووصفوا ذلك بأنه أبعد ما وصل إليه حتى الآن في هذا الشأن منذ اعتلائه السلطة.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حديث بايدن، مؤكدا أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

وعلق مسئول بالبيت الأبيض، قائلا إن بايدن، لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام في روسيا، وإنما كان يعني أنه لا يمكن السماح له بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المسئول- لم تكشف هويته- قوله: "كان الرئيس يريد أن يقول إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام".