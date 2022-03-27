عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يحذر من التصعيد بعد وصف بوتين بـ "الجزار"

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من التصعيد بعد التصريحات التي أدلى بها نظيره الأمريكي جو بايدن ضد نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، إذ وصفه بـ"الجزار".

 

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ماكرون، اليوم الأحد، إنه "لن يستخدم  مصطلحات جو بايدن الذي وصف فيها بوتين بـ "الجزار"، مؤكدًا أنه لا داعي لخلق "تصعيد بالقول والفعل"، فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

 

وأضاف أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا أو بعد غد لتنظيم عملية إجلاء من مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا بأسرع وقت.

أضرار كارثية.. ترامب يهاجم بايدن: قتل الحلم الأمريكي في غضون عام

بايدن يجر «شكل» بوتين والبيت الأبيض ينقذ الموقف|مرحلة جديدة من الحرب بأوكرانيا

زلات بايدن

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، وذلك بعد سماعه شهادات عدد من اللاجئين الأوكران المتواجدين في بولندا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن بوتين "جزار"، وإنه غير متأكد ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، كرر الرئيس الأمريكي وصفه لبوتين بأنه "مجرم حرب" ويستوفي جميع شروط هذا الوصف.

وقال بايدن على هامش لقائه بالرئيس البولندي أندريه دودا "نرى الجرائم التي يقودها مجرم حرب في أوكرانيا".

وأضاف أن "ما فعلته روسيا في أوكرانيا من تدمير ليس "فيلم خيال علمي إنه حقيقة"، مؤكدا أنه على المجتمع الإنساني أن يلعب دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين.

كما دعا بايدن، إلى تغيير النظام الروسي، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو.

وقال "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل في السلطة"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، الأمر الذي اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسي في روسيا، ووصفوا ذلك بأنه أبعد ما وصل إليه حتى الآن في هذا الشأن منذ اعتلائه السلطة.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حديث بايدن، مؤكدا أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

وعلق مسئول بالبيت الأبيض، قائلا إن بايدن، لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام في روسيا، وإنما كان يعني أنه لا يمكن السماح له بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المسئول- لم تكشف هويته- قوله: "كان الرئيس يريد أن يقول إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة القوة على جيرانه في المنطقة.. لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام".

روسيا أوكرانيا الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

مباراة مصر والسنغال| 4 تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر.. ومفاجأة في خط الهجوم

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ بذكرى يوم باكستان

جوجل تحظر تطبيق شهير لأندرويد من متجرها.. احذفه من هاتفك فورا

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

تعرف على الفرق والمميزات والعيوب بين الدفع الأمامي والخلفي

أفضل دعاء في رمضان مستجاب .. هدي نبوي لا يفوتك

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ