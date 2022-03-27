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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمحاربة الغلاء.. وزير الزراعة يفتتح معرض "خير مزارعنا لأهالينا" غدًا

وزير الزراعة
وزير الزراعة

يقوم السيد القصير وزير الزراعة غدا الاثنين، بافتتاح معرض ومنافذ السلع الغذائية “خير مزارعنا لأهالينا” بحديقة الاورمان في الجيزة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء.

وأكد وزير الزراعة السيد القصير، أنه لا يوجد عجز في أي سلعة وسيتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة.

 

وفى هذا الصدد، أكدت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة خلال حوار لـ "صدى البلد"، أن الوزارة طرحت السلع بأسعار تنافسية لمواجهة جشع التجار بالأسواق بتحفيضات من 20 لـ 30 % .

 

وقالت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير جميع أنواع السلع أمام المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

 

وأوضحت إبراهيم، أن أسعار منافذ وزارة الزراعة مخفضة فى ظل الارتفاع الذى تشهده الأسواق ، وتصل نسبة الانخفاض من 25 ل 30 % على بعض المنتجات ، أما بالنسبة لياميش رمضان وعسل النحل والمربي تصل نسبة الانخفاض إلي 50% .

السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة الزراعة معرض ومنافذ السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا لمحاربة الغلاء

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