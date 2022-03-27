رئيس أشمون يتابع التشطيبات النهائية لمشروعات حياه كريمة بـ شما

تفقد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون ، يرافقة محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما ، في جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية لكافة المشروعات، التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بشما ، حيث تفقد سرور أعمال التشطيبات النهائية التي تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعي .

كما تفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس وأجنحة جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل ، كما تم متابعة التشطيات النهائية التي تتم بمركز طب الأسرة ، كما تابع الانتهاء من أعمال الاتصالات من تغيير الكابلات النحاسية إلي ألياف ضوئية، كما تم متابعة أعمال إنشاء سوق حضاري بشما وكذا إنشاء موقف نموذجي بالقرية ، والذي يتم تنفيذهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، وذلك للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القرية .

كما تم متابعة أعمال التطوير الشامل للجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسي بشما ، كما تم متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة عملية المياه وكذا أعمال التطوير بمبني الوحدة المحلية ، ومتابعة اعمال تبطين الترع بقري الوحدة ، وكذا متابعة أعمال الرصف بطريق النجار بشما والذي يتم رصفه بداية من كوبري الثمانية وحتي كوبري النعناعية بطول 1200م.

كما تم وضع طبقة السن بشارع الحكلة بشما ،وأشار سرور أنة تم الإنتهاء من رصف حوالي 2ك و250م بطريق 21 بداية من الطريق الاقليمي وحتي مدخل قرية شما لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالطريق دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبه، وجه سرور ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،مؤكداً علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .