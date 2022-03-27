حكم المسح على الشراب الرقيق أثناء الوضوء.. مستشار المفتي يجيب

حكم المسح على الشراب الرقيق.. سؤال ورد من خلال دقيقة فقهية إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، يقول: هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته ، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به ؟

حكم المسح على الشراب الرقيق

وقال الدكتور مجدي عاشور: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه، وهي : أن يكون سميكًا، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه، وأن يبلغ الكعبين، وأن يلبس على طهارة.

وتابع: قد قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " ، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، مضيفاً: ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر.

وشدد على أن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور ؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه ، وهو جائزٌ عند بعض العلماء ، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور ، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر ، وهو المسح على هذا الجورب ؛ عملًا بقاعدة : « مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز».

هل يجوز المسح على الأكمام بسبب برودة الطقس

والدي شيخًا مسن وأصابه المرض ، ولا يستطيع رفع ملابسه الثقيلة لغسل ذراعه أثناء الوضوء فهل يجوز المسح على أكمامه أثناء الوضوء ؟.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، قائلًا: أنه إذا كان يشق عليه الوضوء فليتيمم، أما أن أقول لك يسقط غسل اليدين فلا أستطيع ان أقول ذلك، فالإنسان إذا شق عليه الوضوء لكبر سنه خاصةً فى فصل الشتاء أو كان مصابًا بمرض لا يستطيع الوضوء فعليه أن يتيمم، ولكن لا يسقط الوضوء من عليه، فهناك بديل أخر للوضوء وهو التيمم.