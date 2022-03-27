"حماية المنافسة" ينشر فيديو يوثق فعاليات تدشين شبكة المنافسة العربية

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ فيلمًا وثائقيًا يرصد فعاليات إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول يومي 16 و17 مارس الجاري، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وتعد أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة؛ مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، حيث يأتي تدشين شبكة المنافسة العربية في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وذلك في إطار السعي لخلق مَناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي، ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية، والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصةً مع أهمية سياسات المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري كونها عنصرًا أساسيًّا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي إطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي.

وشهدت فعاليات المؤتمر الأول للشبكة مجموعة من الجلسات دارت حول آخر تطورات سياسات وقوانين المنافسة، وتم استعراض رؤية المنظمات الدولية لتعزيز سياسات المنافسة بالمنطقة العربية، والتجارب العربية في مجال الرقابة المسبقة على علميات الاندماجات والاستحواذات، وسبل الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية، وإنفاذ سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية، والتي أضحت الممارسات الاحتكارية فيها أكثر تطورًا وتتم على المستوى الإقليمي، كما شهدت جلسات المؤتمر الأول مناقشات مفتوحة حول الآليات التنفيذية لشبكة المنافسة العربية وتم التصويت على رئاسة مجموعات العمل.

الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، تقدم الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقترح إعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية، إلى أن تم تأسيس الشبكة لتقوم على محورين رَئِيسَيْن؛ أولًا الإنفاذ الفعَّال لقوانين حماية المنافسة من خلال عقد الأنشطة والبرامج التدريبية، وثانيًا دعم سياسات المنافسة من خلال وضع الدلائل الاسترشادية والتوصيات وفقًا لأفضل التجارب والأبحاث المشتركة المعدة، كما تم تدشين موقع إلكتروني خاص بها يهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين أجهزة المنافسة العربية، ويتيح لأعضائها تبادل الخبرات ونشر التقارير والإرشادات المشتركة. ولضمان سرعة التواصل فيما بين الدول الأعضاء تم إنشاء مجموعات عمل تهدف إلى مناقشة التحديات وسبل إنفاذ سياسات المنافسة بشكل فعَّال وذلك لتعظيم الاستفادة وتحسين كفاءة الأجهزة.