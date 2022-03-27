ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على أحوال الطقس في أول أيام شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لـ شهر رمضان المبارك، فلم يتبقى سوى أقل من أسبوع على أول يوم من الشهر الكريم الذي يبدأ أول أيامه فلكيا السبت المقبل 2 أبريل.

ومع انتظار شهر رمضان يتساءل المواطنين عن أحوال الطقس خلال الشهر الكريم، وخاصة مع تقلب أحوال الطقس خلال الأيام الماضية وتوقع عدم استقرارها خلال الأيام القادمة، لذلك يستعرض "صدى البلد" أحوال طقس خلال أول أيام شهر رمضان..

ارتفاع درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن آخر نماذج خرائط الطقس تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل، بما في ذلك أول أيام شهر رمضان فلكيا.

وتابع شاهين: "من المتوقع مع أول أيام شهر رمضان، أن تشهد البلاد طقسا معتدلا إلى دافئ خلال فترات النهار، على أن تستمر الأجواء شديد البرودة خلال فترات الليل".

أجواء أكثر استقرارا

وأكمل: "حتى الآن لا يوجد ما يدل على وجود أمطار خلال أول أيام شهر رمضان، مبشرا المواطنين بأن الأجواء لن تكون قارسة البرودة كما شهدنا في الأيام الماضية".

وأوضح أن الأجواء ستكون أكثر استقرارا وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال، حيث يكون الطقس مشمسا في فترات النهار مع استمرار انخفاض الدرجات ليلا.

واستبعدت هيئة الأرصاد الجوية تساقط الأمطار في شهر رمضان 2022 على محافظات مصر المختلفة، بالرغم من الإضطرابات التي شهدتها البلاد مع بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء رسميًا.

ونصح شاهين المواطنين بتجنب تخفيف الملابس مع أول أيام رمضان، خاصة أنه سيكون هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات، مشددا على ضرورة متابعة النشرة الجوية يوميا.

لا يمكن التنبؤ بدرجات الحرارة

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال شهر رمضان سيكون متقلبا ولا يمكن التنبؤ بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، ولكن الأجواء ستكون مائلة للحرارة نهارا، وشديدة البرودة ليلا .

وأوضحت غانم، أن الجمعة كان آخر موعد لموجة الباردة في الطقس، مشيرة إلى أن سرعات الرياح بدأت بالهدوء، واعتبارا من اليوم يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

زيادة في سطوع الشمس

وأشارت أن هناك زيادة في فترات سطوع الشمس على كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن طقس النهار دافئ على الجمهورية ، ويظل شديد البرودة في ساعات الليل .

وتابعت: "هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، وتسجل الذروة 28 درجة مئوية للعظمى على كافة أنحاء الجمهورية ، ناصحة المواطنين بعد الانخداع في الطقس وتغير نوعية الملابس".