عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: الجولة الثانية من اختبارات TOFAS تستهدف 10 آلاف طالب

اختبارات tofas
اختبارات tofas

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات بشأن الجولة الثانية من اختبارات TOFAS لطلاب المدارس، مؤكدة أنه سيتم عقد الجولة الثانية من الاختبارات وتستهدف 10000 طالب من المراحل التعليمية المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، نرجو التكرم بترشيح 1500 طالب مع إعطاء الأولوية للمدارس الحكومية ( التي يتم التدريس فيها باللغة العربية)، على ان يكون التوزيع 1000 طالب للمدارس الحكومية و500 طالب من المدارس التجريبية للغات. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على مراعاة أن يكون الطلاب من مدارس جديدة بخلاف التي أشتركت في الجولة الأولى ، على أن تعقد تلك الاختبارات تحت اشراف ومسئولية المديرية التعليمية، و يتم تسجيلها بالفيديو مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم ، التقديم للنسخة المعربة من الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من جميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة ، عن طريق الرابط التالي :   https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ، يتم عقده عن طريق الكمبيوتر أو الجهاز المحمول ، ويحتاج لتوافر الإنترنت.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مدة الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يتم إرسال الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن التقدم لـ الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يكون تطوعيا، ولا يظهر في نتيجة الطالب الدراسية على الإطلاق.

‏جدير بالذكر أن ‏الاختبار الدولي TOFAS  هو اختبار لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه كان قد شارك في العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم اختبارات TOFAS الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

قبل مواجهة مصر والسنغال..مصدر بجهاز المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا خلال رمضان

رئيس جهاز المدينة: 18 مليار جنيه استثمارات في 6 أكتوبر وطريق الواحات

السماح بإقامة موائد الرحمن .. الحكومة تعلن تخفيف قيود كورونا في رمضان

مخاوف من كارثة نووية بعد اندلاع حريق ضخم قرب محطة تشيرنوبل

التعليم: الجولة الثانية من اختبارات TOFAS تستهدف 10 آلاف طالب

وزيرة التخطيط تغادر إلى دبي للمشاركة في قمة الحكومات 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

فيديو

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ