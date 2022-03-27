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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من كارثة نووية بعد اندلاع حريق ضخم قرب محطة تشيرنوبل

مخاوف من كارثة نووية..
مخاوف من كارثة نووية.. حريق ضخم قرب محطة تشيرنوبل

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، اندلاع حريق ضخم قرب المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبل النووية، وسط مخاوف من تسرب إشعاعي محتمل.

وقالت رئيسة ديوان الشكاوى العامة في أوكرانيا، ليودميلا دينيسوفا إن "أكثر من 10 هكتارات من الغابات مشتعلة في المنطقة المحظورة تشيرنوبل".

ودعت المسؤولة الأوكرانية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "إرسال متخصصين ومعدات لبدء إخماد الحريق"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية وأوكرانية.

وتابعت  دينيسوفا "في منطقة الحظر - منطقة في محيط مفاعل تشيرنوبل المنكوب- بالقرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يحترق أكثر من 10000 هكتار من الغابات بسبب الأعمال الحربية.. تم تسجيل 31 حريقًا، مما يؤدي إلى زيادة مستوى تلوث الهواء الإشعاعي".

فيما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن المخاوف تتزايد من وقوع كارثة نووية،بعد أن بدأت القوات الروسية في قصف المدينة الأوكرانية حيث يعيش الموظفون العاملون في محطة تشيرنوبل.

وأكد مسؤولون أوكران رتفاع مستوى الإشعاع نتيجة الحرائق، محذرين من أن تصل النيران إلى محطة الطاقة النووية في تشيرنوبل.

وأشارت التقارير إلى أن التسرب الإشعاعي يهدد بتلوث أوكرانيا وبيلاروسيا ودول أوروبية أخرى، وأنه يستحيل إخماد الحرائق في ظل سيطرة القوات الروسية على المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافايل جروسي، أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادهما للعمل مع الوكالة، موضحا أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال بمحطتي تشيرنوبل وزابوروجيه النوويتين مفقودا.

والأسبوع الماضي، قال جروسي "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا".

كما ذكرت الوكالة الدولية، أن سيطرة روسيا على منشآت النفايات المشعة في تشيرنوبل تحد من تدفق المعلومات منها بحيث لا تستطيع أوكرانيا الإجابة بشكل كامل على جميع أسئلة الوكالة.

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