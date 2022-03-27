حنان مطاوع تطالب جمهورها بالدعاء من كواليس مسلسل “وجوه”| شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع ، صورتين لها من كواليس تصوير مسلسل “ وجوه ”، وطلبت الدعاء من متابعيها وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت حنان مطاوع “ من كواليس تصوير مسلسل وجوه .. دعواتكم ”.

وعبّرت الفنانة حنان مطاوع، عن تحمسها الشديد لخوض السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد “وجوه”.

قالت حنان مطاوع، تجربة المسلسل جديدة بالنسبة لي ومتحمسة لها جداً خاصة وأن المسلسل مقسوم على قصتين".

وتابعت: “ حاولت تقديم الاختلاف بين الشخصيتين في الحواديت وذلك استغرق مجهودا وجهدا، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور”.

ترتدي حنان مطاوع ، في الحدوتة الأولى «وش ثالث» ثوب دكتورة تشريح متزوجة من الفنان عابد عناني الذي يعمل بنفس مهنتها".