القومي للبحوث: لا يجب تناول نوعين من الأطعمة في السحور.. فيديو

قالت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك ضرورة لتأخير السحور قدر الإمكان، لافتة إلى أن وجبة السحور يجب أن تكون مماثلة لأي وجبة فطور في الوقت العادي، ولكن يجب الابتعاد عن المخلل والسكريات، لأن هذه الأشياء تزيد الشعور بالعطش.

وتابعت "عبده"، خلال حوارها على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الخبز البلدي شيء أساسي في السحور لأنه يزيد من الشبع، وهناك ضرورة لتناول السلطة أو الجرجير مع طبق الفول والزبادي، والبيض أو أي نوع من الجبن.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتناول أي نوع من الفاكهة التي تحتوي على بوتاسيوم مثل الموز أو المشمش المجفف، مشيرة إلى أن البوتاسيوم يقلل الشعور بالعطش.