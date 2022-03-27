الروم الأرثوذكس: أرض الكنيسة في العاصمة الإدارية هدية من الرئيس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو المتحدث باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، إن الرئيس السيسي خصص أرض لبناء كنيسة للأروم الأرثوذكس في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 3 شهور، وبالفعل تم استلام الأرض.

واضاف الأنبا نيقولا أنطونيو خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه "النهار"، أن هذه الأرض هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأروم الأرثوذكس وسيقام عليها لافتة نعتز بها للرئيس تجاه الروم الأرثوذكس، وفي مثل ذلك الوقت من العام الماضي كان هناك لجنة تعد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

وأوضح الأنبا نيقولا، إن الرئيس السيسي يوليهم الكثير بالاهتمام وهذا يدل على أن الدولة تهتم بجميع الكنائس المتواجدة في مصر، وهذا يساوي الكنائس في معاملة الدولة معها، لافتا إلى أن الأرض مساحتها 4 آلاف متر وسيقام عليها كنيسة ومجمع لقاءات.