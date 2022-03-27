تعرف على فوائد شرب الكركديه قبل النوم

قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب الكركديه قبل النوم .





1. خفض ضغط الدم

تؤكد بعض الدراسات قدرة الكركديه على خفض ضغط الدم خصوصًا عند الأشخاص المعرضين لارتفاعه أو اللذين يعانون من ارتفاع بسيطإلى متوسط، لكن هناك حاجة للمزيد من الدراسات لإثبات صحة ذلك.





2. تنظيم مستوى الكولسترول في الدم

تعتقد بعض الدراسات أن شرب الكركديه قبل النوم أو في أي وقت آخر قد يساعد على زيادة مستوى الكولسترول النافع في الدم، أمابعضها الآخر أكد على أن أثر الكركديه على الكولسترول طفيف، فيما ارتأت بعض الدراسات أن شرب الكركديه قادر على خفض كل منالكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، وهناك حاجة للمزيد من الأبحاث ذات الجودة العالية لتأكيد ذلك.



وجاءت فوائد شرب الكركديه قبل النوم في:

3. تنظيم مستويات السكر في الدم

يعمل الكركديه على خفض مستوى السكر في الدم خصوصًا عند الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلا أن الأبحاث التيأكدت ذلك أجريت في مختبرات الحيوانات، ويجب وجود عدد أكبر من الأبحاث لتأكيد صحة ذلك.





4. التقليل من الوزن

لاحظت بعض الدراسات أن شرب الكركديه بشكل مكثف قد يساعد في إنقاص مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى إنقاص الكتلة الدهنية، إلاأن هذه الأبحاث اعتمدت كميات كبيرة من الكركديه من أجل تحقيق هذا الهدف.





5. الوقاية من السرطان

يحتوي الكركديه على مركبات مثل متعدد الفينول، الذي قد يساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان، إلا أن جميع الأبحاث التي تم إجراؤهامخبرية، وما زال هناك حاجة للمزيد من الأبحاث لإثبات ذلك.





6. محاربة البكتيريا

استطاعت بعض الدراسات إثبات قدرة الكركديه على محاربة البكتيريا، إلا أن جميع الأبحاث كانت مخبرية وليست على الإنسان، لذا لا يوجدبعد دليل واضح للجزم.

طريقة تحضير مشروب الكركديه





• المكونات





إليك مكونات تحضير عصير الكركديه:





• لترين ماء.





• كوب من أزهار الكركديه المجفف.





• 3/4 - 1 كوب من السكر.





• نصف عود قرفة (اختياري).





• بعض من شرائح الزنجبيل (اختياري).





• عصير ليمون (اختياري).





• طريقة التحضير

• غلي الماء مع السكر وشرائح الزنجبيل والقرفة.

• إضافة كوب الكركديه إلى المزيج السابق بعد إطفاء النار.

• تغطية المزيج لمدة 20 دقيقة.

• تصفية المزيج السابق من أزهار الكركديه والتوابل الأخرى.

• إضافة 4 كاسات أخرى من الماء لتخفيف المزيج بالإضافة إلى الثلج لتبريده.