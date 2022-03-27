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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمناقشة وضع الحياد.. بشرط

زيلينسكي: أوكرانيا
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمناقشة وضع الحياد

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد، في إطار اتفاق للسلام مع روسيا، لكن يجب أن يتم ضمانة من أطراف ثالثة ويجب أن يخضع لاستفتاء.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات صحفية عبر الفيديو، أن الغزو الروسي تسبب في دمار لمدن سكانها يتحدثون الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الضرر يفوق ما حدث في حروب روسيا بالشيشان.

في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، إن بلاده ترغب في تبادل شامل للأسرى مع روسيا، مشيراً إلى أنها سلمت موسكو لائحة بأسماء الأسرى.

وأضاف: "روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في بلادنا، ولم نسلم الجرحى داخل ماريوبول وقد يكون بينهم جنود روس".

وأكد زيلينسكي أن روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية عدوانها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني منع الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.

في المقابل، حذرت روسيا عددا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من نشر مقابلة أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في إطار منع الترويج للأنباء الكاذبة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات بروسيا في بيان إن "عددا من وسائل الإعلام الروسية بما فيها الأجنبية المسجلة في روسيا بصفة عميل أجنبي، أجرت مقابلة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت الهيئة الروسية أنها شرعت في إجراءات التحقق من نشاط بعض وسائل الإعلام الروسية التي أجرت المقابلة مع زيلينسكي، مشيرة إلى أنها تعمل على "تحديد درجة المسؤولية وستتخذ الرد المناسب".

وفي ذات السياق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي البدء في تقييم تصريحات الرئيس الأوكراني التي نقلتها وسائل إعلام روسية، في إطار منع ترويج الأنباء الكاذبة والمضللة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أنه في سياق الدعاية الجماعية المناهضة لروسيا والنشر المنتظم لمعلومات كاذبة حول تصرفات روسيا، سيضع مكتب المدعي العام الروسي تقييما قانونيا لمحتوى البيانات المنشورة ومدى مصداقيتها.

على جانب آخر، أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها ستعقد جولة مباحثات جديدة مع روسيا في تركيا، بين 28 و30 من شهر مارس الجاري.

وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا، إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه بتركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".

من جانبه، قال مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي "اليوم، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عقد المحادثات عبر الفيديو.. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع حضوريا في 29 و 30 مارس".

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