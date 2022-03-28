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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الإفتاء: محتكر السلع ملعون..اتحاد الكرة: محمد صلاح جاهز للسنغال.. النقل: تشغيل القطار الكهربائي الخفيف 30 يونيو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير النقل: بدء تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يونيو 2024
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن هناك 82 شركة مصرية تعمل في مشروع القطار الكهربائي السريع، مؤكدا أن بدء تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع سيكون في يونيو 2024.


وزير النقل: 12 مليار دولار قيمة إنشاء 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، موضحا أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستضم 3 خطوط تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.


التموين: الدولة تدعم المواطن وقلة من التجار ترفع الأسعار بلا مبرر.. فيديو
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطن، ولكن قلة من التجار ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.


مجلس الوزراء: زيادة أعداد الزوار سبب عدم فتح الأضرحة.. فيديو
قال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن فتح الأضرحة وإقامة الموالد تم مناقشتهم اليوم وارتأت اللجنة الاستمرار في غلقهم لأنها قبلة أعداد كبيرة من الزائرين ولا يمكن السيطرة عليها ولا يكون بها أي التزام بالإجراءات الاحترازية.
 

كامل الوزير: لن يتم تسريح أي عامل ومضاعفة الرواتب والتأهيل لاجتياز الاختبار
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك عدد من الشركات العاملة بالنقل متعسرة، وتتعرض للخسارة وسيتم نقل العمالة الخاصة بها إلى شركات جديدة مثل شركة المونوريل وشركة قطار Prt المسؤولة عن الدائري.
 

وزير النقل: سكك حديد ألمانيا عرضت إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بمصر
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار السريع، مردفا:" قلنالهم إن تحديد سعر التذكرة يكون بالتنسيق معانا".
 

وزير النقل: 95% من العاملين في مشروعات السكك الحديدية من المصريين
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار السريع، مردفا:"95 % من العاملين في مشروعات السكك الحديدية من المصريين".
 

اتحاد الكرة:محمد صلاح جاهز لمواجهة السنغال وفندق الإقامة قريب من ملعب المباراة
أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أن بعثة المنتخب ستصل السنغال في العاشرة مساء اليوم.
 


وزير النقل : تغليظ عقوبة التدخين داخل القطارات لـ 100 جنيه
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، العديد من الممارسات السلبية التي تحدث في مرفق السكة الحديد من قبل بعض الركاب، مضيفا:" سيتم تغليظ عقوبة التدخين داخل القطارات لـ 100  جنيه".
 


وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي الخفيف 30 يونيو القادم
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف 30 يونيو القادم.
 
 
محتكر السلع ملعون.. مفتي الجمهورية: عائدات شهادات البنوك مال حلال.. فيديو
قال شوقي علام مفتي الجمهورية   ، " لا يحتكر السلع إلا خاطئ وملعون من احتكر " وهذه قضية محرمة وكبيرة من الكبائر وإثمها وذنبها عظيم علي من يحتكر سلعة ما ، لأن الإضرار بالناس في هذا الوقت من الأمور المحرمة ولا يجب الإضرار بمصالح الناس .
 

وزير النقل: سعر تذكرة القطار الكهربائي من السلام للعاصمة الإدارية تقترب من 30 جنيه
قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، ان تذكرة القطار الكهربائي من السلام  للعاصمة الإدارية الجديدة، ستكون قريبة من 30 جنيه لكن لم يتم تحديدها حتى الآن بسبب تكلفة التشغيل والقطار .

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