التموين: الدولة تدعم المواطن وقلة من التجار ترفع الأسعار بلا مبرر.. فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطن، ولكن قلة من التجار ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وتابع "خليل"، خلال برنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن جدًا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدير الدولة بشكل حكيم للغاية، وتضع الكثير من البدائل للتعامل مع أي أزمة، من خلال العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي مرة أخرى، بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتابع أن مخزون مصر من الزيت المعبأ يكفي 6 أشهر ونصف، بخلاف الزيت الخام، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في خفض سعر الأرز في معارض "أهلاً رمضان" بـ8 جنيهات، وبعض السلاسل التجارية تبيع بهذا السعر.