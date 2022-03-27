نشرة أخبار العالم| تحذير من تكرار السيناريو الكوري في أوكرانيا.. وقمة استثنائية في النقب تضم العرب وأمريكا وإسرائيل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

تكرار السيناريو الكوري في أوكرانيا.. تحذير عاجل من كييف

حذرت أوكرانيا، الأحد، من أن روسيا يمكن أن تحاول تقسيم البلاد إلى قسمين، على غرار الكوريتين، بعد فشلها في السيطرة على أي مدينة رئيسية منذ اندلاع الحرب.

أوكرانيا تعلن عن جولة جديدة من المحادثات مع روسيا في تركيا

أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها ستعقد جولة مباحثات جديدة مع روسيا في تركيا، بين 28 و30 من شهر مارس الجاري.

مخاوف من كارثة نووية.. حريق ضخم قرب محطة تشيرنوبل

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، اندلاع حريق ضخم قرب المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبل النووية، وسط مخاوف من تسرب إشعاعي محتمل.

بوتين يضع بايدن في مأزق.. هكذا فشلت سياسة الرئيس الأمريكي تجاه روسيا

حشدت رحلة الرئيس جو بايدن إلى أوروبا التي مزقتها الحرب الحلفاء، ووجهت رسالة تهديدية، وإن كانت غير مكتوبة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكنه عاد إلى وطنه مع القليل من الإجابات الملموسة، إن وجدت، حول كيفية انتهاء الغزو الوحشي لأوكرانيا في الواقع.

أردوغان يطالب بوتين بوقف إطلاق النار

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بضرورة وقف إطلاق النار، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين.

تصريح جديد من زعيم لوجانسك بشأن استفتاء الانضمام إلى روسيا

قال ليونيد باسيتشنيك زعيم منطقة لوجانسك الانفصالية الموالية لموسكو في شرق أوكرانيا، إن إدارته لا تستعد حاليًا لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا.

قبل قمة النقب.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب.

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يصلان إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة النقب.

أهلا بك في النقب.. وزير خارجية إسرائيل يرحب بسامح شكري

رحب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بوصول نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى إسرائيل لحضور "قمة النقب".

قمة النقب.. ماذا يعني وجود وزراء خارجية مصر والبحرين والإمارات في إسرائيل؟

في مشهد لم يكن من الممكن تخيله خلال العقود الأولى من وجود إسرائيل، وصل خمسة وزراء خارجية، منهم أربعة من الدول العربية (مصر والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة)، والخامس من الولايات المتحدة، إلى إسرائيل اليوم الأحد لحضور قمة تاريخية تستمر يومين.

إطلاق نار شمال تل أبيب ومقتل عدة أشخاص بينهم فلسطينيين

ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق رصاص بمنطقة الخضيرة شمالي تل أبيب، بينما قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيين اثنين قتلا ويعتقد أنهما منفذا إطلاق الرصاص في الخضيرة.