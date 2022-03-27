بوتين يضع بايدن في مأزق.. هكذا فشلت سياسة الرئيس الأمريكي تجاه روسيا

حشدت رحلة الرئيس جو بايدن إلى أوروبا التي مزقتها الحرب الحلفاء، ووجهت رسالة تهديدية، وإن كانت غير مكتوبة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكنه عاد إلى وطنه مع القليل من الإجابات الملموسة، إن وجدت، حول كيفية انتهاء الغزو الوحشي لأوكرانيا في الواقع.

وبحسب "بوليتيكو"، اختتم بايدن رحلته بإلقاء نظرة عن قرب على ويلات الحرب، وهي محطة في بولندا أعقبت ثلاث قمم دبلوماسية استثنائية كشف فيها الغرب النقاب عن مزيد من العقوبات على روسيا وتعهد بتقديم المزيد من الدعم لمقاتلي المقاومة في أوكرانيا. ولكن مع استمرار القذائف الروسية في قصف المدن الأوكرانية، أفسحت الجبهة الموحدة التي توقعها الرئيس المجال أمام واقع. ولم تتغير أساسيات الحرب. ومن المرجح ألا ينتهي الصراع إلا عندما يقرر بوتين ذلك.

وقالت "بوليتيكو" إن قدرة بوتين على الصمود، على الأقل في الوقت الحالي، أمام الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية الشبيهة بالعقوبات المفروضة على بلاده، تركت بايدن وحلفاءه مع نفوذ محدود. وقد أكد الرئيس مرارا وتكرارا عدم استعداده للمخاطرة بمواجهة مع روسيا من شأنها أن تتصاعد إلى حرب عالمية ثالثة، على الرغم من أنه اختتم أيامه الأربعة في أوروبا بالخطاب الأكثر تحديا وعدوانية من قبل رئيس أمريكي حول روسيا منذ رونالد ريجان في ذروة الحرب الباردة.

كما نقلت عن مصدر أمريكي قوله إن بايدن لن يتمكن من الوفاء بتعهداته بتخليص أوروبا من الغاز الروسي، وأن إرسال الغاز المسال إلى أوروبا كما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة صعبة، وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر أكد أن على آسيا التخلي عن حجوزات مسبقة للغاز من أجل تلبية طلبات أوروبا.

وقال بايدن وهو يقف أمام قلعة في وارسو:"لا تفكر حتى في التحرك على شبر واحد من أراضي الناتو".

ولكن بعد ذلك، تراجعت أيام من الرسائل المصممة بعناية، حيث انحرف بايدن عن النص لإنهاء خطابه بتصعيد غير مخطط له ودراماتيكي للخطاب. وقال بايدن:"لأجل الله، هذا الرجل لا يمكن أن يبقى في السلطة".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي وصف الزعيم الروسي في الأيام الأخيرة بأنه 'جزار' ومجرم حرب، إلا أن الاحتضان الظاهر لتغيير النظام أذهل مراقبي السياسة الخارجية المخضرمين. وسارع مساعدو البيت الأبيض إلى القول إن بايدن لم يكن يضع سياسة أمريكية جديدة بعد أن أمضى هذا الفريق أسابيع في تجنب مثل هذا الإعلان بعناية.

لكن اللحظة – تلك الكلمات القليلة – قلبت الرحلة رأسا على عقب وهددت بالتراجع عن التوازن الدقيق الذي حاول بايدن تحقيقه لإدانة بوتين دون استفزازه. ويخشى بوتين، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات السوفيتية (كي جي بي)، منذ فترة طويلة من أن تحاول الولايات المتحدة الإطاحة به، ويخشى المسؤولون أن يؤدي سماع هذه الكلمات من فم رئيس أمريكي إلى دفعه إلى توسيع الصراع أو الهجوم في محاولة للحفاظ على سلطته.

كان رد الكرملين الأولي فظا كما كان متوقعا، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين:"هذا ليس لبايدن أن يقرره. رئيس روسيا ينتخب من قبل الروس".

وحتى قبل أن يلقي بايدن هذه التصريحات، بدا أن الحرب على وشك الدخول في مرحلة جديدة مع بدء شهرها الثاني، وهو الشهر الذي بدا فيه من الصعب تخيل نهايته.

وأشار قائد روسي كبير يوم الجمعة إلى أن موسكو تضيق أهدافها، معلنا أن الجيش سيركز على "التحرير الكامل لدونباس" - المنطقة الجنوبية الشرقية التي تعد موطنا لتمرد انفصالي مدعوم من الكرملين، وأن الهجوم على المدن الأوكرانية الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف، كان مجرد إلهاء لإضعاف قوات المعارضة حتى لا تتمكن بعد الآن من الدفاع عن الأراضي الانفصالية المتنازع عليها.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن هذا التأكيد، في ظاهره، هراء. حاولت القوات الروسية الاستيلاء على كييف خلال الساعات الأولى من الحرب إلا أنها توقفت بسبب مزيج من أخطائها التكتيكية وفشل المعدات والمقاومة الجريئة بشكل مدهش من قبل الجيش الأوكراني. إن الحرب التي اعتقد الكثيرون في الكرملين أنها قد تستغرق أياما فقط قد استقرت في مأزق رهيب، مع تكبد القوات الروسية خسائر غير عادية.

لكن فكرة أن الكرملين يضيق نطاق هدفه الحربي قوبلت بشكوك من قبل مسؤولي بايدن الذين أشاروا إلى أنها قد تكون مصدر إلهاء بينما تواصل روسيا هجومها في أماكن أخرى. ويعتقد بعض المحللين العسكريين أن بوتين قد يسحب قريبا بعض القوات البرية - ويتجنب تكبد المزيد من الخسائر التي يمكن أن تؤذيه سياسيا في الداخل - وبدلا من ذلك يستقر على شن حملة قصف طويلة المدى لتحطيم المدن الأوكرانية.

في الواقع، في اليوم التالي لإعلان الكرملين عن تضييق محتمل لمهمته، سقطت الصواريخ الروسية على مدينة لفيف غرب أوكرانيا، بعيدا عن مركز الصراع، وعلى بعد 45 ميلا فقط من بولندا، حيث أمضى بايدن يوم السبت. وشبهها مسؤول كبير في البيت الأبيض بـ"طلقة تحذيرية عبر القوس".

وأضافت أنه إذا أصبحت خطة موسكو الجديدة المعلنة حقيقة واقعة، فإنها ستظل تترك بايدن في مأزق. وإذا اكتفى الكرملين بالمطالبة فقط بالأراضي الانفصالية، فسيكون ذلك نهاية مهينة لغزو واسع النطاق يهدف إلى إعادة كل أوكرانيا إلى ما يعتقد بوتين أنه وطنها الشرعي: جزء من روسيا. ولكن من شبه المؤكد أن الغرب سوف يرفض الاعتراف بذلك باعتباره حلا شرعيا للصراع. وعلاوة على ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صراحة أنه لن يكون على استعداد للتخلي عن أي إقليم في نهاية تفاوضية للحرب.

يجب على بايدن نفسه أن يزن الاعتبارات السياسية المحلية مع استمرار الأزمة في أوكرانيا. ولم تتحسن أرقام استطلاعاته منذ بدء الصراع. لكنه تلقى الثناء إلى حد كبير في وطنه - حتى من بعض الجمهوريين - لتعامله مع الأزمة.

وفي المحطة الأولى من رحلته، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستقبل أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني مع تنامي الأزمة الإنسانية. ثم وضع وجها على التعهد من خلال زيارة معسكر للمنفيين الذين فروا إلى بولندا. في لحظة واحدة، التقط وابتسم لفتاة صغيرة. كما حث الرئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" على نشر المزيد من القوات في الدول الواقعة على حدود روسيا وقام بزيارة لشكر - وتناول البيتزا مع - فرقة من القوات الأمريكية.

وقد حصل على أكثر من 2 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية لأوكرانيا. كما أطلق العنان لمجموعة من العقوبات التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الروسي في حالة يرثى لها، إلى جانب بقية الغرب، بينما حذر أيضا أصدقاء موسكو – وتحديدا الصين – من العواقب التي يمكن أن تترتب على ذلك إذا ما ساعدوا بوتين في حربه. لكن الجهود التي تم الإعلان عنها في بروكسل هذا الأسبوع لمساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية - وهي تجارة تساعد في تغذية آلة الحرب الروسية - كان ينظر إليها على أنها ليس لها تأثير فوري يذكر على الأزمة.

لقد شكلت الحرب اختبارا غير متوقع على أحد المنطلقات المركزية لرئاسات بايدن: أنه كان على الديمقراطيات في العالم أن تثبت أنها لا تستطيع الحكم بفعالية فحسب، بل تعمل أيضا كحصن للأنظمة الاستبدادية الصاعدة. لقد استقر بايدن الحلفاء الذين هزتهم أربع سنوات مضطربة من دونالد ترامب، حتى في الوقت الذي تتساءل فيه العديد من العواصم الأوروبية بهدوء عما إذا كانت سياسته الخارجية مجرد انحراف قبل أن يستعيد ترامب أو شخص مثله السلطة.

وعلى الرغم من أن بايدن أعاد تنشيط التحالفات ووجه تحذيرا شديد اللهجة إلى بوتين، إلا أن نهاية الحرب لم تبد أقرب مع انطلاق طائرة فورس وان مساء السبت من وارسو عائدة إلى واشنطن. وبعد وقت قصير، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية مرة أخرى.