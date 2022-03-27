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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بوتين ذكي.. لكنه ارتكب خطأ كبيرا في غزو أوكرانيا

بوتين وترامب
بوتين وترامب

كرر الرئيس السابق دونالد ترامب، ثنائه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونج أون، واصفا اياهم بـ “الأذكياء”.

وقال ترامب، إن الرئيس الصيني ذكيا لأنه “يحكم 1.5 مليار شخص بقبضة من حديد”، بينما وصف كيم الكوري الشمالي بأنه قوي”. مع العلم أنه تمت إدانة كل من شي وكيم من قبل المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان.

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وكرر ترامب ثنائه على بوتين، بينما نأى بنفسه عن التصريحات السابقة التي بدت أكثر دعمًا للزعيم الروسي.

وقال ترامب: “سألوني عما إذا كان بوتين ذكيا. نعم، بوتين ذكيا، لكنه ارتكب “خطأً كبيراً” في غزو أوكرانيا".

وأضاف “وضع 200 ألف جندي على الحدود. كان ذلك خطأ فادحا”.

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