طارق مصطفى يستعين بثنائي مصري لتدريب أولمبيك آسفي المغربي

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي أنه قرر الاستعانة بالثنائي المصري سامح إسماعيل ووليد إبراهيم كمدرب عام وكذلك مدرب للحراس في الجهاز المعاون.

قال طارق مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدي خبرات مميزة في الدوري المغربي وهذا دفعني للموافقة على تدريب أوليمبيك آسفي"

أضاف: "أشكر مسؤولي نادي أولمبيك آسفي على الثقة سوف نجتهد لتحقيق الهدف المنشود وعودة الفريق إلى تحقيق النتائج المميزة مرة أخرى".

وتابع: "أولمبيك آسفي فريق جماهيري وأتمنى تحقيق النجاحات معهم خلال الفترة المقبلة"

ختم حديثه: "سامح إسماعيل مدرب عام ووليد إبراهيم كمدرب للحراس هذا هو الثنائي المصري الذي يتواجد معي في جهازي بأولمبيك آسفي وبالطبع أريد الحصول على فرصة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، ولكن تقييم المدربين في مصر لا يخضع للإمكانيات الفنية"