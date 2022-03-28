وزير الخارجية الروسي: الغرب يشعر بالخزي تجاه أوكرانيا |فيديو

قال وزير الخارجية الروسي ، إن روسيا تشهد عقوبات غير مسبوقة من أوروبا ، والولايات المتحدة ، متابعا : " هذا الانقلاب هو سبب انضمام القرم لروسيا " .

وأضاف وزير الخارجية الروسي ، خلال مؤتمر صحفي ، أن الغرب يشعر بالخزي تجاه أوكرانيا ، موضحا أن أوروبا فشلت في تحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا .

وتابع " لافروف " ، أن العقوبات هي تعبير عن عقوبات الغرب لفشل خططه ، متابعا : " الغرب يجد دائما ذريعة لفرض العقوبات على روسيا " .

وأردف ، أن تصرفات الغرب هي تصرفات تشبه " أهل الكهف " ، وهي تحاول بشكل كثيف لدعم النظام في أوكرانيا .

