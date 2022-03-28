شباب ورياضة الشرقية تُنفذ ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه "

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ( إدارة الفتاه ) بالوزارة قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه " بمركز شباب أبو كبير بحضور 25 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب لتعريفهن بمجموعة الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذي يقوده إلى أداء واجباته الحياتية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه علي هامش الندوه تم تنفيذ ملتقي حرفي بمشاركة 10 فتيات لتعليمهن وتدريبهن علي فن التفصيل بالباترون وهو عبارة عن قیاسات لأبعاد الجسم جميعها، بحيث تكون هذه القياسات دقيقة جداً عند أخذها لسهولة تطبيقها على القماش ، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتمكين الفتاة اقتصاديا لمواجهة البطالة وإكسابها مهارة ومهنة تدر عليها دخلاً ثابتا وتوفر لها حياة كريمة.