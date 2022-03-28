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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يشكل لجانا طبية للإشراف على سير العمل والخدمات العلاجية

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية يشكل لجان طبية للإشراف علي سير العمل

أصدر الدكتور  عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته إلي الدكتور هشام شيحة بأهمية تشكيل لجان طبية موسعة  للمتابعة والمرور على المستشفيات ، للتأكد من جاهزيتها ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة .

كما يأتي ذلك  تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة علي المؤسسات الصحية بالغربية .


كما ترأس الدكتور خالد الشلقامي مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ  بجولة علي مستشفي كفر الزيات رافقه الدكتور وليد الصياد والدكتور أيمن عباس ، وذلك بهدف التأكد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق سياسات الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفيات .

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كما زار أقسام المستشفي منها الاستقبال واقسام الاشعة والكلى والعناية ومعمل الكيمياء ومعمل أمراض الدم مشيرا إلي   استمرار أعمال التعقيم والتطهير المستمر لكافة المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة.

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كما وجهت  اللجنة برفع كفاءة الشبكة الخاصة بالاكسجين  وتزويد مخارج الاكسجين وتأكيد على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع اهالي الغربية ، كما تقدموا بالشكر والتقدير للطواقم الطبية على الجهد المبذول في خدمه المرضي .

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