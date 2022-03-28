مصطفى بكري: الغربية تغيرت للأفضل والجمهورية الجديدة أشرقت فيها

محافظ الغربية يستقبل النائب مصطفى بكري

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبه الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بحضور محمد عوف عضو نقابة الصحفيين، و تناول اللقاء أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأشار محافظ الغربية خلال اللقاء، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على ضرورة التواجد الميداني في الشارع، حيث أصبحت بمثابة دستور انتهجته المحافظة للوقوف على كافة المشروعات التي تتم، مؤكداً أن المحافظة وصلت إلى نسب إنجاز متميزة في تنفيذ ١٠٧٦ مشروع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وأشاد بكري، بمدى التغير الملحوظ في الغربية خلال الأعوام الماضية والتي تغيرت للأفضل بفضل مجهود المحافظ والقائمين على هذه المشروعات، حيث شهد عدداً من المشروعات التي قامت بها المحافظة من خلال فيلم تقديمي أعدته المحافظة عن أهم المشروعات التي تمت خلال عامين إلى جانب مشروعات حياة كريمة.

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