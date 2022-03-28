جامعة طنطا تدشن المؤتمر الأول للعناية المركزة بكلية الطب

تعقد جامعة طنطا ، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الأول للعناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب بالجامعة ومستشفياتها، تحت عنوان: "العناية المركزة وكورونا"، وذلك على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة طنطا .

يقام المؤتمر فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا، تحت إشراف الدكتور محمد الشنشورى رئيس قسم الأطفال، والدكتور خالد طلعت رئيس وحدة العناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب.

يتناول المؤتمر 3 محاور رئيسية : تأثير كورونا على كل أجزاء الجسم، التطعيم، رحلة كورونا من الشك إلى ما بعد التعافي، بمشاركة نخبة من علماء طب الأطفال والعناية المركزة لطب الأطفال من جامعات عين شمس وبنها والزقازيق.