عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يعلن توصيات مهمة بشأن كوارث تناول المسكنات دون استشارة الطبيب

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عددا من التوصيات المهمة بشأن تناول المسكنات.

 جاء ذلك في ختام ندوة بعنوان "المسكنات وآثارها الطبية " في إطار حملة "معًا من أجل الثقافة الصحية".

 شارك في الندوة كل من الدكتور سامح محمد فخرى، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ياسر سمهان، أستاذ التخدير وعلاج الألم بمعهد تيودوربلهارس للأبحاث، والدكتورة رشا درويش، أستاذ الأمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة.

وتضمنت التوصيات عدم تناول المسكنات ومضادات الالتهاب لمدة أكثر من ثلاث أيام في حالات الحرارة و١٠ أيام فى حالات الألم، وعدم تناول المسكنات دون استشارة طبية في حالات "عوامل الخطورة" والتي تشمل الحالات الآتية (زيادة العمر فوق ٦٥ عام، حالات الأمراض المزمنة مثل الكلى والكبد والمعدة، حالات تناول أدوية أخرى خاصة مدرات البول ومضادات الاكتئاب، حالات قبل استخدام صبغات الأشعة، حالات الحمل خاصة في الشهور الأولى)  والبحث عن الأسباب الرئيسية للألم وعلاج المرض من جذوره بعيدا عن تناول المسكنات.

كما تضمنت أيضا تناول كميات كبيرة من المياه عند استعمال المسكنات، وتصحيح بعض المعلومات الخاطئة لدى البعض بشأن استعمال الأدوية، مثل اعتقاد البعض ان تناول المسكنات على هيئة حقن أو لبوس لايتسبب في مشكلات بالمعدة مثل تناولها بالفم، وهو ما ثبت علميا عدم صحته، حيث ان لها نفس التاثير على المعدة، وكذلك اعتقاد البعض ان تناول الاسبرين بعد سن الأربعين روتينيا يحسن السيولة، وهو ما ثبت علميا أن تناوله دون توصية طبية، يمثل خطرا على صحة الإنسان، وتوعية المواطنين بمجموعة أدوية المسكنات وخطورتها، بحيث يتم تناولها بحرص شديد ووفقا لإرشادات طبية ومدد موصوفة من الطبيب، لاسيما وأن نحو ٣٠ مليون مواطن في العالم يتناولها يوميا، وفى ظل ما  أكدته الاحصائيات بأن المسكنات تسبب نسبة ٤ في المائة من أمراض الكبد والمعدة.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أكد خطورة تناول المسكنات بدون إرشادات طبية، نظرا لأعراضها الجانبية المختلفة، قائلا، للأسف بعض المواطنين يتخيل ان المسكنات هي الحل لمواجهة الضغوط والمشكلات التي تواجهم.  

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته بالندوة، بالطبع هناك حكمة من اختراع المسكنات لتسكين الألم، ولكن لا تعد علاجا  للأمراض، والحالة النفسية. واستعرض أبو العلا عدد من الاحصائيات في الأبحاث والدراسات العلمية، منها إحصائية وزارة الصحة الألمانية، ان الأطباء كتبوا نحو ٦.٣ مليون دواء مسكن للمرضى عام ٢٠١٥ في حين ان قبل ذلك العام بنحو ١٠ سنوات كان عدد أدوية المسكنات الموصوفة للمرضى نحو ٤.٢ مليون دواء.  

وأضاف، أيضا هناك دراسة في الدنمارك، كشفت عن ان نحو، ٢٩ ألف انسان ماتوا في الفترة من ٢٠٠١ حتى ٢٠١٠ ، وتوصلوا ان ٢٠ في المائة من ذلك العدد كان يتناول مسكنات بانتظام، وأضافت الدراسة ان مخاطر السكتة القلبية ترتفع في حالات تناول المسكنات بانتظام.

وتابع، أيضا هناك تقارير صحية أمريكية، تشير الى خطورة تناول جرأت زائدة من المسكنات، وكذلك دراسة حديثة دولية، تشير الى مخاطر الحمل في ظل تناول المسكنات.

ووجه أبو العلا، كلمة للمواطنين، "استعمال المسكنات ليس شوكولاته وملبس، لازم نحد منها في أضيق الحدود".

وأشار أبو العلا، إلى انه عقد مائدة مستديرة من الأطباء المشاركين في الندوة لدراسة ما يمكن التوصل اليه من توصيات بشأن تناول المسكنات وزيادة الوعى بشأنها، للخروج بها خلال ندوة اليوم، مقترحا ان يتم وقف صرف أدوية المسكنات دون روشتة طبيب.

المسكنات مضادات الإلتهاب الأدوية الابحاث مخاطر السكتة القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة|9 شروط للترخيص

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

فرمان كيروش .. سرية تامة على تدريب المنتخب قبل مواجهة السنغال

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

محافظة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية

فرنسا تتعهد بضمان حصول مصر على احتياجها من القمح الأشهر المقبلة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسى وشعب مصر بـ قرب حلول شهر رمضان

رئيس الشيوخ مداعبا النواب: قربنا نعمل مجلس قومي للرجل والأمور تنذر بالخطر

الشناوي مكمل في الأهلي أم لا ؟| 92 مليون جنيه في الموسم تحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

فيديو

نجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في مسلسلات رمضان 2022 "فيديوجراف"

تميز بأدواره الصعبة .. وداعا عهدي صادق

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ