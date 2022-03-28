عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

24 أبريل.. نظر دعاوى إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة

صدى البلد

أجلت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  100 من الدعاوى القضائية،  التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة لجلسة 24 إبريل المقبل.

واستندت الدعاوى المقامة من عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الاوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الاوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية موضحاً بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظراً لوجود أربع نماذج للأسئلة واربع نماذج للإجابة.

بالإضافة إلى التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضاً من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".

وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا د بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها ، على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به، مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.

محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ترشيحاتنا

وزير خارجية قطر: أتمنى فوز مصر على السنغال غدا..ونرحب بجمهور القاهرة بالدوحة

كيف نتعامل مع المجاهر بالإفطار في نهار رمضان؟ علي جمعة يجيب

لمدة يومين.. 5500 شقة متاحة للحجز لمتوسطي الدخل.. مواعيد ومناطق

كأس مصر .. بيراميدز يفوز على لافيينا بهدف ويتأهل لدور الـ 16

السعودية وأمريكا تتفقان على تكثيف العمل الثنائي.. وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

لمحبي الهاتشباك .. نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

تزوجها بعد وفاة أم أولاده .. من هي هبة الهواري زوجة ياسر فرج الثانية ؟

لن يتكرر إلا في 2040.. القمر يقترن بـ 3 كواكب اليوم في مشهد بديع “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ