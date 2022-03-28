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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الممثل الإنجليزي ريز أحمد يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم لايف أكشن قصير..معلومات عنه

ريز أحمد
ريز أحمد

حصد الممثل الإنجليزي ريز أحمد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم لايف أكشن قصير.

وشارك ريز أحمد الذي ترشح العام الماضي لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Sound of Metal ، في تأليف الفيلم الذي حصد عنه أول جائزة أوسكار له.  

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصد فيها شخص مسلم من أصل آسيوي جائزة أفضل فيلم لايف أكشن قصير.


معلومات عن ريز أحمد :

 

_ريز أحمد، هو ممثل ومغن بريطاني من أصول باكستانية؛ ولد في 1 ديسمبر عام  1982، بالإضافة إلى كونه ناشطا بريطانيا باكستانيا؛ اشتهر بانتقاده لعدد من الأفلام الأمريكية التي تتعمد تشويه صورة المسلمين. 

_قام بتأسيس صندوق  يحمل اسم "بلوبرينت لدمج المسلمين"، يهدف إلى تقديم التوجيه والتمويل للرواة المسلمين الصاعدين.

_كان الصندوق يقدم منحا قيمتها 25 ألف دولار لفنانين مسلمين شباب من قبل لجنة استشارية تتضمن ممثلين وكوميديين مثل ماهرشالا علي، ورامي يوسف، وحسن منهاج.

حملت الدراسة التي يستند إليها ريز أحمد عنوان "غياب وتشهير"، وأجرتها "مبادرة أنينبيرغ للدمج"، وبينت أن أقل من 10 بالمئة من الأفلام ذات الإيرادات العالية بين عامي 2017 و2019 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا تضمنت شخصيات مسلمة لها جزء في الحوار.

-اشتهر ريز أحمد عقب أدائه دور جهادي في فيلم "أربعة أسود" الذي اكتسب شهرة بعد عرضه عام 2010. وقال إنه سعيد لأن الفيلم الذي رشح بفضله لجائزة الأوسكار "صوت المعدن"، لا يشير إلى اثنية ودين الشخصية التي أداها.

بجانب التمثيل، يعرف أحمد كمغني راب، ويلامس ظاهرة الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة في ألبومه الصادر عام 2020 بعنوان "الوداع الطويل".

لم يكن ريز أحمد أول مسلم يحصل على الجائزة بل سبقه النجم العالمى ماهرشالا علي كأول مسلم يحصد جائزة الأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم الدراما "Moonlight".

انتقت مجلة تايم الأمريكية صورة الممثل البريطاني المسلم، ريز أحمد، لتكون على غلاف عددها عن الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2017.

اشتهر ريز أحمد بدوره المميز بفيلم venom من بطولة النجم توم هاردي، بالإضافة إلى اشتراكه بفيلم Jason Bourne للنجم مات دايمون، وسلسلة الأفلام الأمريكية الشهيرة A Star Warsن وغيرها من الأعمال.

ورُشّح ريز أحمد لجائزة الأوسكار فيلم Sound of Metal، كما حصل على عدد من الجوائز؛ منها جائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة SAG، وجائزة الروح المستقلة وجوائز بافتا البريطانية، وحصل مؤخرًا على جائزة جوثام، والعديد من جوائز النقاد.

تحدث أحمد عن التنميط العرقي الذي واجهه أخيراً في إحدى سفرياته إلى أمريكا حيث تم إيقافه في المطار عدة مرات، بسبب ديانته.
و عبر ريز أحمد عن استيائه من المعاملة التي يواجهها في كل مرة يسافر فيها إلى أمريكا، حيث يتم إيقافه واستجوابه وتفتيشه بحثاً عن أي متفجرات.

وقال ريز: "أن تكون مسلما اليوم أمر مخيف للغاية".

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