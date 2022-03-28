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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رايحين نسهر.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بفيديو من حفل "فورميلا وان"| شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من حفله في فورميلا وان بالسعودية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. 

 

وعلق محمد رمضان قائلا: “ رايحين نسهر من حفلتي في فورميلا وان #السعودية”.

 

ويشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضانى بمسلسل المشوار" رمضان 2022، مع دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

 

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل ، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.

محمد رمضان بيومي فؤاد ندى موسى أحمد مجدى رمضان

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