أمير رمسيس عن اختياره مديرا لمهرجان القاهرة: شرف كبير يدعو للفخر.. فيديو

علق المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على اختيار الفنان حسين فهمي له مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أتمنى أن أكون على قدر المسئولية"، مؤكدا: "شرف كبير لي وشيء يدعو للفخر اختياري مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44".

وأشار: "الفنان حسين فهمي أبلغني بتكليف وزيرة الثقافة له برئاسة المهرجان وعرض علي التواجد في فريق العمل"، معقبا: "رحبت جدا لأنه شرف أن يقترن اسمي باسم الفنان حسين فهمي".

وأوضح: "أتمنى أن أكون على قدر المسئولية الملقان على عاتقي وأعد الجمهور بتقديم الأفضل بالدورة القادمة"، لافتا: "مهرجان القاخرة من أهم 15 مهرجان حول العالم ونسعى لاستكمال ما بدأه نجومنا السابقين".

