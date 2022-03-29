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رئيس التحرير
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تعليم

معرض خيرى للزهور بطفولة عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس معرض خيرى لبيع الزهور وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى  رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وشئون البيئة والدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة وإشراف وتنظيم الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وسيقام المعرض فى حرم الكلية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩من مارس الجارى فى تمام الحادية عشرة صباحاً  ويوجه عائد المعرض لصالح أطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.

 

وكانت قد افتتحت  الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان  "  كيف تصنع محتوى مختلف خارج الصندوق " ، وذلك تحت رعاية أ.د  محمود المتينى  رئيس جامعة عين شمس ،أ.د هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس  لتنمية المجتمع وشئون البيئة،أ.د هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة .و بإشراف وتنظيم  أ.د  زكريا إبراهيم الدسوقى رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال .

استضافت الندوة الإعلامى محمد حسان المذيع بقناة الأخبار بالتلفزيون المصرى، والذى حاضر خلال الفعاليات ، قام بتنسيق الندوة الاعلامي حسام مصطفي الباحث بقسم الإعلام .

فى كلمتها الافتتاحية أشادت عميدة الكلية بالمجهود والذي يبذله قسم الإعلام وثقافة الأطفال برئاسة أ.د زكريا الدسوقي، في تقديم أنشطة متنوعة في القسم، وتقديم أقصى استفادة للطلاب من خلال نقل التجارب العلمية في مجال الإعلام من قبل متخصصين في الحقل الإعلامي.

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ووجه  أ.د  زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام  فى كلمته خلال الفعاليات الشكر للإعلامي محمد حسان لتلبية الدعوة.
كما وجه الشكر  ايضا  لقيادة الكلية برئاسة برئاسة أ.د هويدا الجبالي لتقديمها كافة سبل الدعم لتنظيم تلك الفعاليات وتحقيق الإفادة للطلاب والباحثين.

واوضح الإعلامي محمد حسان  فى محاضرته اثناء الندوة أن الرسائل الناجحة تعتمد في الأساس على البساطة، فهو الأسلوب القادر على الوصول إلى الجمهور بشكل جيد، لافتًا إلى أهمية النظر للفكرة، بوصفها هي الأساس لتميز أي منتج إعلامي، علاوة على أسلوب التناول لهذه الفكرة.

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