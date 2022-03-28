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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل علاقة المطربة اللبنانية تانيا قسيس بترامب وسر صداقتها مع سعد الحريري

ترامب
ترامب

كشفت  المطربة اللبنانية تانيا قسيس، تفاصيل علاقتها بـالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسر صداقتها برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام ٢٠١٧ أشاد بغنائها خلال حفل المؤسسة الكويتية الأميركية الذي استضافه سفير الكويت الشيخ سالم الصباح وزوجته الشيخة ريما الصباح في مقر السفارة الكويتية، بحضور ترامب وزوجته، حيث أقيم الحفل لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأطلقت خلالها المغنية الشهيرة أغنيتها "الأرض للجميع"، والتي حظيت بإعجاب الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى بشدة.
وعن علاقتها بسعد الحريري ، قالت تانيا قسيس، "علاقتي بالحريري علاقة خاصة ليست سياسية ، حيث قدمت الصالة الإسلامية المسيحية عام ٢٠٠٩،  على مدار ٣ سنوات، بناء على طلبه، وتحدثنا في أكثر من مرة على الهاتف، دون الخوض في الأوضاع السياسية ".

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