بعد حفل الأوسكار.. كيف يتم استخدام خطابات المهرجانات لدعم الأحداث السياسية

العلاقة بين المهرجانات السينمائية والقضايا السياسية دائما ما تكون غير متوافقة، ولكن شهد حفل الأوسكار، الأحد، تضامنا ملحوظا مع الشعب الأوكراني الذي تعرض للغزو الروسي، كان أبرزها الخطابات.

دعم سياسي

وقف الجميع لحظة صمت خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار تضامنا مع أوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية غزو البلاد.

وقال مقدم الحفل: "نود أن نتحلى بلحظة صمت لإظهار دعمنا لشعب أوكرانيا الذي يواجه حاليًا غزوًا وصراعًا وتحيزًا داخل حدوده.. بينما يعد الفيلم وسيلة مهمة لنا للتعبير عن إنسانيتنا في أوقات النزاع ، فإن الواقع هو أن ملايين العائلات في أوكرانيا بحاجة إلى الغذاء والرعاية الطبية والمياه النظيفة وخدمات الطوارئ. الموارد قليلة، ويمكننا - بشكل جماعي كمجتمع عالمي - القيام بالمزيد ".

كذلك تم دعم أوكرانيا من خلال ظهور وسم #StandWithUkraine. مباشرة بعد ظهور بيان حفل توزيع جوائز الأوسكار، لجمع التبرعات من أجل مساندة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وعلى السجادة الحمراء أيضًا ، أشار العديد من المشاهير إلى أوكرانيا من خلال ارتداء ملابس تضم اللونين الأزرق والذهبي. ومن بين النجوم الذين أظهروا دعمهم دولبي جيمي، لي كورتيس، وديان وارين، وجيسون موموا، ويوه جونغ يون.

دعم سابق

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس يوم الأحد. في الفترة التي سبقت ذلك ، تنقسم هوليوود بشكل متوقع حول ما إذا كان يجب على النجوم استخدام الحدث المباشر - الذي يتم بثه وتقطيعه وتعميمه في جميع أنحاء العالم على مئات الملايين - لتسليط الضوء على الغزو الروسي لأوكرانيا.

هناك تقليد كبير في حفل توزيع جوائز الأوسكار من صانعي الأفلام والنجوم باستخدام خطابات قبولهم لتسليط الضوء على الأمور ذات الأهمية السياسية والعالمية. صعد ليوناردو دي كابريو ، الفائز بجائزة أفضل ممثل لعام 2016 ، إلى المسرح للحث على اتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ.

وفي عام 2002 ، أهدت هالي بيري جائزتها لـ "كل امرأة ملونة مجهولة الهوية". وعند حصول جاكين فونيكس على جائزة أفضل ممثل في فيلم “جوكر” عام 2020 ، أطلق هجومًا على صناعة الألبان.

ومع ذلك ، هناك حساسية متزايدة في جميع أنحاء أوكرانيا . وقال سكوت فاينبرج المتخصص في جوائز هوليوود ريبورتر: “يعتمد الأمر كثيرا على الطريقة التي تتحدث بها عن الموضوع.. إذا نظرنا فقط إلى أننا نقوم بحملة دعائية أو نعطي درسًا ، فلن تسير الأمور على ما يرام. ولكن إذا كان الأمر صادقًا ، فهذا منطقي ، يمكن أن تكون النتيجة مختلفة”.

سهرة ممتعة فقط

كان مراقبو هوليوود الآخرون منذ فترة طويلة أكثر تشاؤمًا. قال كلايتون ديفيس من مجلة فارايتي: "إذا اضطررت للمراهنة ، فسأقول إن كل خطاب سيذكر أوكرانيا والجرائم التي تحدث هناك".

تشارك الفنانة الكوميدية إيمي شومر في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد. اقترحت مؤخرًا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة الجمهور يوم الأحد "عبر الأقمار الصناعية أو الرسائل المسجلة ، لأن هناك الكثير من الأنظار على حفل توزيع جوائز الأوسكار".

لم يكن هناك رد رسمي من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ، التي تنظم الجوائز. ولكن قال شومر : "هناك ضغط معين لوجود أوكرانيا.. دع الناس ينسون ، نريد فقط الاستمتاع بالأمسية".

خطابات دعم

منذ بدء الغزو في 24 فبراير ، قام عدد كبير من المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية لإطلاق مبادراتهم الخاصة ، بشكل شبه موحد لدعم أوكرانيا والأوكرانيين.

في 17 مارس ، أصدر أرنولد شوارزنيجر مقطع فيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع دعا فيه فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع "الذي لا معنى له" على حد وصفه، وأبلغ أي روسي يشاهد الفيديو أنه تم تضليلهم بشأن ملامح الحرب.

كذلك عندما شنت روسيا هجومها العسكري، أعاد “شون بن” الناشط المناهض للحرب، توجيه مؤسسته الخيرية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، وتابع في بيان: “أوكرانيا هي رأس الحربة في الكفاح من أجل أحلام الديمقراطية. إذا تركناها للقتال بمفردنا ، فإننا نفقد روحنا”.

كذلك أطلقت الممثلة الأوكرانية المولد ميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر صفحة جمع تبرعات “GoFundMe” والتي جمعت بالفعل أكثر من 35 مليون دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا الشرقية. وقد تلقوا بدورهم شكرًا شخصيًا من زيلينسكي.