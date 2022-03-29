استشهاد رائد طيار في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر نتيجة خلل تقني

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تحطم طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "ميج 29"، إثر مهمة تدريبية لها، وذلك بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالرغم من تمكن الطيارين الإثنين من القفز، إلا أن الحادث أسفر عن استشهاد أحدهما وهو رائد طيار متأثرا بإصابته.



وبحسب البيان، وجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث، ‏كما تقدم بالتعازي لأسرة الشهيد وأقاربه.



من جهته، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه لعائلة الشهيد، في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر .