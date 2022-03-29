عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويل سميث يغلق التعليقات على صفحته بـ إنستجرام بعد تعرضه لسيل من الانتقادات

ويل سميث
ويل سميث

قام الفنان العالمي ويل سميث بإغلاق التعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعد الهجوم عليه بعد صفعه للفنان الكوميدي كريس روك علي المسرح .


ولقى ويل سميث الكثير من الانتقادات بسبب ما فعله خلال حفل الأوسكار .

ويل سميث يعتذر لمقدم حفل الأوسكار:


قدم النجم العالمي ويل سميث اعتذارا  لمقدم حفل الأوسكار  الفنان الكوميدي  كريس روك، وذلك بعد ان  صفعه الاول  على وجهه  بمسرح الأوسكار.

وكتب  ويل سميث  عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام : «العنف بجميع أشكاله سام ومدمر. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا (زوجته) الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا».

وأضاف: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس. كنت خارج الخط وكنت مخطئا. أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».

وتابع: «أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد. يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا».


رايا ابي راشد تعلق علي الواقعة :

علقت الإعلامية رايا أبي راشد، على واقعة صفع ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك، على خشبة المسرح بحفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022 بعد أن أدلى كريس روك بمزحة عن جادا بينكيت زوجة ويل سميث.

وقالت أبي راشد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين: نكتة كريس روك خلال حفل الأوسكار كانت بايخة، ولكن رد فعل ويل سميث كان عنيفًا وغير متوازن.

وأضافت: ويل سميث نجم كبير ومحبوب، كان ممكن لما طلع على المسرح أن يتناقش مع روك بدلًا من صفعه، لا نقبل هذا العنف وويل سميث سوف يندم كثيرًا على هذا الفعل.

وأشارت الإعلامية رايا أبي راشد، إلى أن أكاديمية الفنون القائمة على حفل توزيع جوائز الأوسكار، سوف تفتح تحقيق مع الممثل الأمريكي ويل سميث بسبب الواقعة، لافتة إلى أن الأكاديمية أعلنت في بيان لها إدانتها للعنف بأي شكل.

ولفتت الإعلامية رايا أبي راشد، أن الممثل الكوميدي كريس روك تحدث منذ خمس سنوات عن مرض جايدا زوجة ويل سميث بسبب مقاطعتها لجوائز الأوسكار بسبب الأقليات.

وأكدت الإعلامية رايا أبي راشد، أن شرطة لوس أنجلوس أكدت أن كريس روك رفض تقديم بلاغ للشرطة بعد مشاجرة مع ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

كان ويل سميث قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والمُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ويل سميث الفنان العالمي ويل سميث التعليقات انستجرام كريس روك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

ويل سميث يدين رد فعله العنيف في الأوسكار: غير مقبول ولا يغتفر

ريا أبي راشد عن صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار: سيندم كثيرًا

هنوصل كأس العالم.. محمد أنور: أتوقع تعادل مصر والسنغال 1/1.. خاص

سنتأهل للمونديال.. أحمد عز: أتوقع فوز مصر غدا على السنغال.. خاص

بكرا هنفرح بالصعود.. هيفاء وهبي لـ"صدى البلد: واثقة في لاعبي المنتخب المصري

لفلسطين نغني.. أحمد سعد يشارك بأوبريت غنائي مع عدد من النجوم العرب

الأربعاء.. عزاء الفنان الراحل عهدي صادق بكنيسة مارمرقس

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

ترشيحاتنا

البنتاجون ترسل طائرات تشويش إلى ألمانيا

دعاء رؤية هلال رمضان.. اعرف المأثور عن النبي

اقتصاد الإمارات|وزير الطاقة: نتطلع لنتائج في أوبك+ تحقق التوازن بين العرض والطلب

روسيا: مستعدون للتعاون الإنساني عبر مجلس الأمن الدولي في أوكرانيا

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

الاستخبارات العراقية: اعتقال مسول تجهيز المتفجرات إلى المجاميع الإرهابية في الانبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ