الطقس بالأردن اليوم.. أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء،فى الاردن بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات حيث تتحول الاجواء الى مغبرة خاصة في مناطق البادية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، ربيعية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار في شرق المملكة.



وتكون الأجواء الخميس، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح الاجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 7، وفي مرتفعات الشراة 21 – 7، وفي مناطق البادية 26 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الاغوار الشمالية 28 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 17، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 31 – 18 درجة مئوية.