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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في احتفال الإفتاء باستطلاع هلال شهر رمضان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك يوم الجمعة 1 أبريل 2022م، سائلين الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وتستطلع  دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة المقبل الموافق 29 شعبان 1443 هـ الموافق 1 أبريل 2022م، بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1443 هجرية، وتعلن نتيجة  رؤية هلال رمضان 2022 على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد المغرب بحوالي نصف ساعة.

 

موعد رمضان 2022 في مصر

وبذلك تكون بداية شهر رمضان المبارك بناءً على رؤية دار الإفتاء المصرية، إما يوم السبت لو ثبتت رؤية هلال رمضان 2022 في مصر، وإن تعذرت الرؤية فسيتم المسلمون شهر شعبان كاملا، ويبدأ الصيام يوم الأحد الثاني من شهر أبريل.

ضوابط استطلاع رؤية هلال رمضان في مصر

 أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال، وقالت إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأضافت دار الإفتاء، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأوضحت أن هناك رؤية بصرية يتم اعتمادها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر، والأمر الثـاني هو كيفية غروب القمر.

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