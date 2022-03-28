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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف: صلاة التراويح ستكون في حدود النصف ساعة

التراويح
التراويح

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف اعدت خطة دعوية لاستقبال شهر رمضان الكريم، موضحًا أن صلاة التراويح ستكون بنفس ضوابط العام الماضي، وستكون هذا العام فى حدود النصف ساعة.

وأضاف العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنه سيكون هناك بث لصلاة الترويح، وسيكون هناك فتح لـ مصليات السيدات فى المساجد، وسيكون هناك فتح لـ دروس الوعظات.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتجهيز نصف مليون شنطة، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتم توزيع أمس طن لحوم على المحتاجين.

وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان سيتم توزيع لحوم على جميع المحتاجين.

وطالب من المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على النفس وعلى الغير، وكل مواطن يكون معه سجادة، ويكون هناك تباعد.

 

 

وزارة الأوقاف الأوقاف القطاع الديني صلاة الترويح الأسر الاولى بالرعاية لحوم

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