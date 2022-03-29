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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تعريفية حول منح "فولبرايت الأمريكية" بجامعة طنطا

ندوة تعريفية حول
ندوة تعريفية حول منح "فولبرايت الأمريكية" بجامعة طنطا

عقدت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، ندوة تعريفية "أون لاين" عبر تطبيق زووم، للتعريف بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت للبحث والدراسة في الولايات المتحدة الامريكية وكيفية التقدم للالتحاق بها.

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وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المنح المقدمة من هيئة فولبرايت تعد فرصة قيمة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعة والباحثين في كليات الجامعة المختلفة، للمشاركة في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية، مشيراً إلى أن المنح ممولة بالكامل بهدف دراسة الماجستير والدكتوراه وجمع المادة العلمية واجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى المنح المخصصة للفنون المختلفة والدراسات الاسلامية واللغات وإدارة الاعمال وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

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شهدت الندوة التعريف بالمنح الخاصة بتبادل الاساتذة المصريين والاجانب للتدريس وتبادل الخبرات، بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب. 


يذكر أن هيئة فولبرايت هي لجنة التبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، والتي تم إنشائها بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه لتسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.

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