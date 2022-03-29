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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور قداسة االقباج تفتتح مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون

صدى البلد

شاركت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  في افتتاح مجمع الفلك بقرية اكوة الحصة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية  لرعاية أصحاب متلازمة داون من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور شوفي علام مفتي الديار المصرية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ورئيس جامعة طنطا ود. عبا العادي القصبي رئيس لجنة التضامن وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، وعدد من سفراء الدول الاوروبية

ومشروع الفلك هو أحد المشاريع العملاقة التي يتم إقامتها علي أرض محافظة الغربية خاصة قرية اكوا الحصة التابعة لمركز كفر الزيات ومقام على مساحة ٦٣٠٠ متر، حيث يقدم  المشروع خدمة مجانية لجميع  أبناء الوطن من أصحاب متلازمة داون وتم انشاؤه بمواصفات عالمية  على هيئة فلك نوح.

ويشمل المبنى الأول جميع مستلزمات التأهيل بكافة أنواعه الحسي والحركي والتخاطب، بالإضافة إلي دورين للسكن على مستوى فندقي يشمل ثماني شقق إلي جانب مبنى ثاني جاري انشاؤه على ثلاثة أدوار سكنية لاتاحة فرص عمل لأهل القرية، بالإضافة إلي مشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أنشطة فنية وموسيقية وثقافية ورياضية، فضلا عن حدائق وملاعب مفتوحة.

وتفقدت القباج والسادة الحضور أرجاء مجمع الفلك، وأقسامه المختلفة، حيث أشادوا بالإمكانات والخدمات التي تقدم داخله لجميع أبناء الوطن من ذوي متلازمة داون.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في افتتاح مجمع الفلك لرعاية أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية في اطار الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب متلازمة داون، تفعيلاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011 بإعلان يوم 21 مارس يوماً عالمياً لمتلازمة داون‏، حيث دعت جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الأخرى ‏والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاحتفال باليوم ‏العالمي لمتلازمة داون بطريقة مناسبة لتوعية الجمهور بمتلازمة داون.

ووجهت القباج تحية خاصة للقيادة السياسية التي لنا فيها قدوة في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم بدون تمييز وترجم ذلك في دستور ٢٠١٤ وكانت قضاياهم علي رأس الأولويات ، مشيرة إلي أن مصر تشهد طفرة حقوقية، حيث تم إعداد قانون الأشخاص ذوي الاعاقة وأطلق عام ذوي الاعاقة والعديد من الإجراءات، وكلنا مسائلون أمام السيد رئيس الجمهورية عن حقوق  هذه الفئة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في البشر دون تمييز أو تفرقة ضرورة، حيث لا يجوز ترك مواطنا خلف الركب ونحن نبني الوطن فهذه المرحلة تستنفر كل الطاقات لأننا نبني الوطن من جذوره، وبناء الوطن وحده لا يكفي ، حيث يجب أن نهتم ببناء البشر  ولابد أن نتكاتف ونمد أواصر التعاون الوثيق بين كافة الجهات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها ٦٣٠ هيئة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية والدينية والجامعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال منذ الطفولة المبكرة حيث يبدأ في هذا السن تشكيل اتجاهات الطفل .

ووجهت القباج التحية لمؤسسة الفلك على افتتاحهم للمشروع، والذي يقدم خدمة مجانية لجميع  أبناء الوطن لأبنائنا ذوي متلازمة داون بلا تمييز، والذي تم إنشاؤه بمواصفات عالمية  ويقدم خدمات تأهيلية لتنمية قدرات أبناءنا ذوي متلازمة داون، وإتاحته لفرص عمل لأهل القرية، حيث تشمل الخدمات فرص دمج الأشخاص المصابين بمتلازمة داون في المجتمع لتمكينهم وتحقيق ذاتهم.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي استغلال هذه المناسبة للاهتمام مجتمعياً وإعلامياً بشكل أكبر بالأطفال ذوي الإعاقة عموماً، وضرورة وحتمية التوعية بطبيعة الإصابة وطرق التعامل الأفضل مع كل إعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر لتحسين فرص تطورهم ومساعدتهم للوصل لأقصى طاقاتهم، وتثقيف الآباء والأمهات حول أفضل وسائل التعامل مع الطفل المصاب بالإعاقة.

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